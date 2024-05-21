الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للنصب على المواطنين.. حجز عاطل ضبط بشهادات مزورة غرب الإسكندرية

عاطل
عاطل

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

 إدارة كيان تعليمي وهمي

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام  عاطل، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على "عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" ومجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات ومطبوعات دعائية ودفاتر تحصيل نقدية وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

عاطل شهادات مزورة غرب الاسكندرية نيابة الدخيلة

مواد متعلقة

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول ذبح فكهانى لزوجته بالإسكندرية

انتظام حركة الملاحة البحرية.. ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن سلع استراتيجية

حبس عاطلين لتزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

اختلس أموال عمله.. السجن المؤبد غيابيًا لمندوب مبيعات بالإسكندرية

بسبب خلافات سابقة.. المشدد 20 عامًا للمتهمين بحيازة أسلحة وقتل شخص بالإسكندرية

حبس عاطل أدار كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

التحفظ على 10200 سيجارة مجهولة المصدر بالإسكندرية

غريق قذفته الأمواج على شاطى المنشية.. النيابة تستعجل تحريات المباحث

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

هل تعرض نهضة بركان لظلم تحكيمى أمام الزمالك؟ جهاد جريشة يُجيب

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

انتشال 6 فتيات.. تفاصيل جديدة حول حادث "معدية أبوغالب" (صور)

عاجل|سقوط سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب من معدية أبوغالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسي؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟