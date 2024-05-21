للنصب على المواطنين.. حجز عاطل ضبط بشهادات مزورة غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

إدارة كيان تعليمي وهمي

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على "عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" ومجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات ومطبوعات دعائية ودفاتر تحصيل نقدية وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.