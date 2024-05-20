النيابة تستعجل تحريات المباحث حول ذبح فكهانى لزوجته بالإسكندرية

استعجلت نيابة العطارين بالإسكندرية، تحريات المباحث حول قيام فكهاني بذبح زوجته داخل محله الكائن أمام مسجد العطارين، وذلك بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، وسؤال شهود العيان عن الواقعة وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الصفة التشريحية والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام "فكهاني، 62 سنة"، بذبح زوجته داخل المحل الخاصة به أمام مسجد العطارين، وذلك بسبب خلافات زوجية ومالية.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلي مكان الواقعة، وتبين قيام المتهم بذبح زوجته بسكين داخل المحل، وقام بتسليم نفسه إلي الأجهزة الأمنية التي اقتادته لقسم شرطة العطارين للتحقيق معه وتم ضبط السكين المستخدم في الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.