حبس عاطلين لتزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأمن العام والأحوال المدنية، بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 14 خاتم شعار جمهورية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة و2 أكلاشيه "بأسماء أشخاص مُحددة" وعدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة والأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير وعدد من المستندات الخاصة بعملائهما و10 هواتف محمولة "بفحصهما فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما وقائع التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.