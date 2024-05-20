الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين لتزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأمن العام والأحوال المدنية، بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 14 خاتم شعار جمهورية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة و2 أكلاشيه "بأسماء أشخاص مُحددة" وعدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة والأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير وعدد من المستندات الخاصة بعملائهما و10 هواتف محمولة "بفحصهما فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما وقائع التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلين لتزوير مستندات رسمية بالاسكندرية النيابة العامة أمن الأسكندرية مبالغ مالية

مواد متعلقة

اختلس أموال عمله.. السجن المؤبد غيابيًا لمندوب مبيعات بالإسكندرية

بسبب خلافات سابقة.. المشدد 20 عامًا للمتهمين بحيازة أسلحة وقتل شخص بالإسكندرية

حبس عاطل أدار كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

التحفظ على 10200 سيجارة مجهولة المصدر بالإسكندرية

غريق قذفته الأمواج على شاطى المنشية.. النيابة تستعجل تحريات المباحث

التحقيق فى محاولة تهريب مليون ريال سعودى من مطار برج العرب

بعد اختفائه 12 يومًا بالإسكندرية.. التحقيق فى العثور على جثة طفل داخل بالوعة صرف

السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بخطف شخص وتصويره عاريًا فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا