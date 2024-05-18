السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحفظ على 10200 سيجارة مجهولة المصدر بالإسكندرية

سجائر - آرشيفية
سجائر - آرشيفية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 10200 سيجارة مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير دال على البيع والشراء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية على قطاع أسواق السجائر وتجار الدخان لضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن ضبط سجائر محلية بدون فواتير وحيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية 510 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير دال على البيع والشراء باجمالي 10200 سجارة، عبارة عن 300 علبة سجائر محلية بدون فواتير، و210 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

سيجارة مجهولة بالاسكندرية النيابة العامة أمن الأسكندرية قطاع أسواق حملات تموينية

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