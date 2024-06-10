الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 وإجراءات الوزارة لمنعه

امتحانات
امتحانات

زاد البحث خلال الساعات الماضية بعد ما أثير حول تسريب شاومينج لامتحان الثالث الثانوي، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم الإثنين 10 يونيو، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر لضمان عدم وجود تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024، من خلال التشديد على لجان الامتحانات بكافة المحافظات.

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل قاطع أي ادعاءات بتسريب امتحانات الثانوية العامة 2024، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية، كما حذرت الوزارة من انتشار شائعات حول تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الشائعات كاذبة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأسرهم.

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"شاومينج" يزعم تسريب امتحانى التربية الدينية والوطنية للثانوية العامة 2024.. والتعليم تنفى

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رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024


وأكدت الوزارة أنه يتم تطبيق القانون في حالة تسريب امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2024 أو أي تسريبات أخرى خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة إلى أن أي أسئلة يتم تداولها غير صحيحة ولا علاقة لها بامتحان اليوم، وكافة ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحان التربية الدينية غير صحيح.

إجراءات الوزارة لمنع تسريب الامتحانات

اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات لمنع تسريب الامتحانات وتشمل..
- يتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع تسريب الامتحانات.
- يتم طباعة أسئلة الامتحانات في سرية تامة ويتم توزيعها على اللجان في سيارات مغلقة.
- تخضع لجان الامتحانات لمراقبة مشددة من قبل المراقبين ورؤساء اللجان.
- يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يتم ضبطه متورطًا في تسريب الامتحانات.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور النتيجة

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نصائح للطلاب لتجنب الغش في الامتحانات

- الاعتماد على النفس في المذاكرة والاستعداد الجيد.
- عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة حول تسريب الامتحانات.
- مراجعة المنهج الدراسي بشكل شامل.
- حل الامتحانات التجريبية.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل الامتحان.
- الوصول إلى لجنة الامتحان مبكرًا.
- قراءة التعليمات بعناية قبل البدء في الإجابة على الأسئلة.
- التأكد من الإجابة على جميع الأسئلة.
- مراجعة الإجابات قبل تسليمها.

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