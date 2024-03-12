حبس عاطل قتل جارة بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سائق طعنًا بسكين في مشاجرة بمنطقة العجمى غرب المدينة، بسبب وجود خلافات الجيرة بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

بلاغ بمقتل شخص

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العجمى العام، بوصول شخص مصاب بجرح طعني بالصدر وتوفي فور وصوله متأثرا باصابته.

انتقال رجال الشرطة

علي الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو تامر.ك، 46 سنة، سائق، مقيم بمنطقة الدخيلة الجبل دائرة القسم، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

مشادة كلامية تطورت

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والمتهم زياد.م، 22 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان له معلومة جنائية مسجلة، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض سكين كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وأن الأهالي قاموا بنقله إلى مستشفى العجمى العام، القريب من محل الواقعة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفى فور وصوله متأثرا بإصابته.

القبض على المتهم

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم فى الحادث، ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جاره طعنا بالسكين في الساق اليمنى إثر نشوب مشاجرة بينهما بينهما لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قصر الشفاء بوصول المدعو "محمود.أ.م"، 27 سنة، مصاب بجرح طعني نافذ بالساق اليمنى وتوفى.

علي الفور انتقل ضابط وحدة مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المذكور والمدعو "يوسف.خ.ال"، 21 سنه، عاطل، مقيم بمنطقة الدخيلة الجبل، له معلومات جنائية مسجلة، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

وكشفت التحريات تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب مستخدمان أسلحة بيضاء، مما أدى لإصابة الأول التي أودت بحياته وإصابة الثاني بجرح قطعي بفروة الرأس.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "سكين" واعترف بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.