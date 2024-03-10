بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل قتل سائقا بسلاح أبيض في مشاجرة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سائق طعنًا بسكين بمنطقة العجمى، بسبب وجود خلافات الجيرة بينهما,

كما أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

بلاغ بمقتل شخص

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العجمى العام، بوصول شخص مصاب بجرح طعني بالصدر وتوفي فور وصوله متأثرا بإصابته.

معاينة موقع البلاغ

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو "تامر.ك"، 46 سنة، سائق، مقيم بمنطقة الدخيلة الجبل دائرة القسم، وبمناظرتها تبين وجود إصابة بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

نتائج التحريات

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والمتهم "زياد.م"، 22 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان له معلومة جنائية مسجلة، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفي بالضرب بسلاح أبيض سكين كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وأن الأهالي قاموا بنقله إلى مستشفى العجمى العام، القريب من محل الواقعة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفي فور وصوله متأثرا بإصابته.

القبض على المتهم

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم فى الحادث، ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وأخطرت النيابة التحقيقات.