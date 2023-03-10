الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جاره طعنا بالسكين في الساق اليمنى، إثر نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قصر الشفاء بوصول المدعو "محمود.أ.م"، 27 سنة، مصاب بجرح طعني نافذ بالساق اليمنى وتوفي.

على الفور انتقل ضابط وحدة مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المذكور والمدعو "يوسف.خ.ال"، 21 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة الدخيلة الجبل، له معلومات جنائية مسجلة، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

وكشفت التحريات تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، مما أدى لإصابة الأول التي أودت بحياته، وإصابة الثاني بجرح قطعي بفروة الرأس.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "سكين" واعترف بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إثر نشوب مشاجرة التحفظ على كاميرات المراقبة الإسكندرية التصريح بدفن القبض على المتهم أمن الأسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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