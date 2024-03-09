السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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برلمانية بالإسكندرية تتقدم بطلب إحاطة لتوسيع منافذ بيع السلع الغذائية

سوسن حافظ
سوسن حافظ

تقدمت سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد في الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتخفيض الأسعار وتوسيع منافذ السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك.

توسيع المنافذ

وطالبت النائبة في طلب الإحاطة، ضرورة التوسع في منافذ بيع منتجات السلع الغذائية واللحوم التابعة لوزارة الزراعة والجمعيات الاستهلاكية أمام الأسواق الرئيسية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتكون منافسا حقيقيا لتلك الأسواق في خفض أسعار السلع، بالإضافة إلى ضرورة وجود رقابة صارمة ومستمرة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

كانت قد تقدمة النائية سوسن حسنى حافظ، بطلب إحاطة سابق موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير التضامن الاجتماعي، لمنح خرجي قسم الصوتيات بكلية الآداب بمزاوله المهنة تحت اسم "أخصائي تخاطب".

جاء في طلب الإحاطة، أنه عملا بحكم المادة  134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة، بضرورة منح خريجي قسم الصوتيات واللسانيات (كلية الآداب جامعة الأسكندرية) ترخيص مزاولة المهنة كأخصائيين (النطق واللغة والكلام) والمتداول تحت اسم (أخصائي تخاطب) بالإضافة لوضع الآليات اللازمة بالتنسيق بين كليات (الطب - الآداب (صوتيات) – علوم الإعاقة) لمنحهم ذلك الترخيص لوقف نزيف ممارسة المهنة العشوائي واستغلال البعض لتلك المهنة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء كيان نقابي لتعزيز دور خريجي هذا القسم ولدعم هذا المجال بين المؤسسات والهيئات الصحية والمجتمع المدني ودعمهم في مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

برلمانية بالإسكندرية طلب إحاطة لتوسيع منافذ بيع السلع الغذائية حزب الوفد وزير الزراعة وزير التموين

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