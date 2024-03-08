الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انهيار عقار الورديان فى الإسكندرية.. 4 وفيات حتى الآن

مكان الانهيار
مكان الانهيار

ارتفعت حصيلة ضحايا عقار الورديان غربي الإسكندرية، المأهول بالسكان، إلى 4 وفيات، فيما أصيب اثنان بينهما امرأة.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا آخرين تحت الركام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

انهيار عقار الورديان 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بانهيار عقار ووجود ضحايا ومصابين فى العقار رقم رقم 20 بشارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود متوفين وهم أحمد فخر الدين وهالة أحمد فخر الدين، تم نقلهما لمشرحة جمال حمادة، وتامر أحمد فخر تم نقله لمشرحة رأس التين، وعطيات محمد كمال الدين، تم نقلها لمشرحة كوم الشقافة، وتم نقل المصابة روحية أحمد فخر الدين، إلى مستشفى جمال حمادة، وشخص آخر.

العقار صادر له قرار هدم 

انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولو الحي وتم الدفع بـ4 سيارات للدفاع المدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية مأهول بالسكان وصادر له القرار رقم 65 لسنة 2023 بهدم الطابقين العلويين وترميم الأرضي والأول، وأن العقار انهار حتى سطح الأرض باستثناء أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية الورديان مينا البصل قسم شرطة أمن الأسكندرية

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