الإعدام شنقًا لسائق قتل طفل زوجته بسبب خلافات فى الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسى، سائق بالإعدام شنقًا بعد اتهامه بقتل نجل زوجته بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف مجدى الجندى، المستشار رامه سعد طبيخه، ومحمد غازي وكيل النيابة العامة وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.

بلاغ بوفاة طفل

ترجع أحداث القضية رقم 24567 سنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد ببلاغ بوفاة طفل، متأثرًا بإصابته بمحل سكنه بدائرة القسم.

المتهم بيت النية علي قتل الطفل

توصلت التحريات الي قيام المتهم "م.أ.ع" سائق، بقتل الطفل المجني عليه "أ.س.ع" 7 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار علي ذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وذلك على إثر وجود ضغائن شديدة في نفس المتهم تجاه المجني عليه لسوء تعامله معه، بحكم أنه زوج والدته، وقد هداه الشيطان إلى تنفيذ مبتغاه الإجرامي فور أفراده بالمجني عليه، بعد أن غادرت زوجته والدة الطفل للعمل، وأبلغها أنه سيعتدي على الطفل فأخذت تستعطفه، وتطلب منه عدم التعدي على نجلها وأخبرته أنها في الطريق إليهما، وأثناء عودتها هاتفته تترجاه بعدم التعرض للطفل، فأخبرها بأنه قد تعدى عليه ونال منه بضربات بالأيدي، والتي استقرت بجميع أنحاء جسده، وعقب عودة والدة المجني عليه إلى المنزل فوجدته مسجيًا علي الأرض وبه عدة إصابات أدت إلى تبوله لا إراديا، فحاولت اصطحابه إلى المستشفى لعلاجه فمنعها المتهم، فأخذت تستعطفه وتتوسل إليه حتى تركها، فأسرعت بطفلها إلى المستشفى فأخبرها الأطباء، أنه قد فاضت روحه إلي بارئها وتوفي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي ألقت القبض على المتهم، وقررت النيابة إحالته إلى جنايات الإسكندرية، التي عاقبت المتهم بالإعدام بإجماع الآراء في جلستها المنعقدة.