التحفظ على 5.8 ألف سيجارة مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 5840 سيجارة و190 عبوة زيت مجهولة المصدر قبل ترويجه بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملة تموينية على الأسواق، لضبط المخالفات بالاسواق لضبط سجائر وزيت شيش الكترونية مجهول المصدر.

ضبط سجائر مجهولة

وأسفرت الحمله عن ضبط سجائر مجهولة المصدر عبارة عن 292 علبة سجائر متنوعة 5840 سجارة، وضبط 190 عبوة زيت سائل شيشة الكترونية مجهولة المصدر، كما تم ضبط 46 علبة بسكويت ومياه غازية منتهية الصلاحية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.