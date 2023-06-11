الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر وسلع غذائية بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

شنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية تجارية بأنحاء الإسكندرية والتي أسفرت عن الآتي:

ضبط محل لبيع مستلزمات الڨيب والشيشة الإلكترونية وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد 208 عبوات زيت ليكودي مجهول المصدر وغير مصرح بتداوله، وضبط محل بازار وذلك لحيازته عدد 375 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، وضبط محل وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر عبارة عن عدد 34 علبة سجائر مجهولة المصدر وعدد 24 علبة تبغ سجائر مجهول المصدر، وضبط محل لبيع المواد الغذائية والأدخنة وذلك لحيازته وعدد 120 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط محل لبيع السلع الغذائية والأدخنة وذلك لحيازته وعدد 250 علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما ضبط محل لبيع مستلزمات الغيب والشيشة الإلكترونية وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها عبارة عن وعدد 101 عبوة زيت ليكودي مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وضبط محل لبيع السلع الغذائية وذلك لعدم قيامه بالإعلان الأسعار وضبط مطعم وكافيه وذلك لعدم قيامه بالإعلان الأسعار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

إدارة التجارة الداخلية الإسكندرية السلع الغذائية الشيشة الإلكترونية المواد الغذائية النائب العام سجائر مجهولة المصدر

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