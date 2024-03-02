السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحقيق مع عصابة "شرطة مزيفة" للنصب على المواطنين في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز تشكيل عصابي على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة والنصب على مدرس والاستيلاء على أمواله، بزعم تغييرها إلى عملات أجنبية، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المبالغ المالية وكاميرات المراقبة لفحصها، وسؤال المجني عليه.

بلاغ بالاستيلاء على مبلغ مالي 
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ من مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكي قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مليون و500 ألف جنيه لمقابلة أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع فيسبوك لتبديل المبلغ المالي بعملات أجنبية، فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة، وقاموا باصطحابه داخل الميكروباص، والاستيلاء منه على المبلغ المالي وهاتفه محمول.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وضبط والسيارة المُستخدمة فـى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام أحدهم بإيهام المُبلغ بامتلاكه عملات أجنبية، واتفق معه على تبديلها بالعملات المحلية وعقب وصول المجني عليه للمكان المُتفق عليه قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن مبلغ مليون ومائة ألف جنيه، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

رجال شرطة بالاسكندرية المواطنين للنصب مزيفين النيابة العامة

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