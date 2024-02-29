الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المؤبد لمندوب حجز إداري بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، وعضوية كل من المستشار سامح عبدالوهاب السيد عوض الله والمستشار إيهاب سلامة محمد شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة حسني عبدالحليم.


بلاغ لمكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3110 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المتهم

وكشفت التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "أ. م. ح" مندوب حجز إداري، من محافظة سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار حال تردده علي منطقة العامرية مستخدمًا سيارة تم القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين تبين احتوائهما على 329 طرية حشيش.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.

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