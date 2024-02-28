بـ 1.4 مليون جنيه.. حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بكرموز

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بنشاط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،4 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.