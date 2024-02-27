صاحب أقدم ورشة تصنيع كراسي خيرزان بالإسكندرية: تعلمت المهنة في سن 8 سنوات

قال الحاج العربي أحمد، 72 سنة، صاحب أقدم ورشة لصناعة منتجات الكانية بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، إنه تعلم مهنة "الكانية" وهي صناعة الموبيليا والكراسي بالخصوص والخيزران من عمه، منذ أن كان عمره 8 سنوات، واستمر في العمل حتي بلغ ال 40 عاما حتى توفى عمه ليواصل مسيرته بالمهنة حتي لا تغلق الورشة.

مهنة قديمة

وأضاف أن تلك المهنة تعتبر تراثية، وهي تعتمد علي العمل بالخوص الخيرزان الرفيع وتشكيلة علي هيئة مربعات صغيرة وتستخدم في صناعة الموبيليا الخاصة لمنتجات الكانية.

استخدام خشب الخيرزان

وقال: مهنة الكانية تستخدم فيها الخشب ثم بعد ذلك تخريم الكرسي من خلال الغرز المستخدمه من الخرزنان الرفيع ثم بعد ذلك تأخذ شكل بروزا حتي الشكل النهائي للتطشبب علي حسب الشكل المطلوب من العميل الذي يحدده.





وأكد أن المهنة سهلة وبسيطه لكنها بحاجة لهدوء الأعصاب والصبر لدقة العمل بالخيزران مما جعلنى مستمرا حتي الآن، مضيفا أن المهنة أساسها يونانى وتنتشر في اليونان وقبرص وسوريا ولبنان، حيث يتم تجهيز الكرسي الواحد في وقت قصير من ساعتين إلي ثلاث ساعات حتى يتم الانتهاء منه، وأنه نجح فى تعليم أبنائه للمهنة حتي لا تنقرض .

وطالب الشباب بالعمل والاجتهاد والحفاظ علي مهنته التي يعمل بها حتي يصبح ناجا في مجاله ويكون فخورا بنفسه وسط المجتمع.

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