تجديد حبس 6 متهمين بخطف نجل عم أحدهم فى الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار علاء الدين عبدالمنعم رئيس المحكمة، تجديد حبس 6 متهمين بخطف نجل عم أحدهم واحتجازه بسبب خلافات مالية بينهما، 45 يومًا على ذمة التحقيقات. صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة علي حسين.

بلاغ بتغيب شخص

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6202 سنة 2023 إداري قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول يفيد ببلاغ من والدته المجني عليه بتغيب نجله بدائرة القسم.

خطف ابن عمه خلافات مالية

وكشفت التحريات، أنه على إثر خلاف بين المتهمين " م.ح.ب" و"م.ح.ك" ونجل عم المجني عليه ويدعي "م.ص.ك" والمقيم بدولة إنجلترا نظرًا لقيامهم بتسفير المواطنين لدولة إيطاليا بطريقة غير شرعية بمقابل مبالغ مالية، وحدث خلاف بينهم على تلك المبالغ، وقرر المتهمان " م.ح.ب" و" م.ح.ك" على خطف المجني عليه " ا.ع.ك" نجل عمه لإجباره على دفع المبالغ المالية المتبقية لهم، وإنشاء صفحة وهمية عبر تطبيق فيس بوك، وإبهام المجني عليه أنها صفحة نجل عمه، واستدرجوا المجني عليه إلى منطقة الموقف الجديد بحجة استلام بعض المتعلقات الشخصية وتوصيلها إلى أهله، وقام المتهم الأول بالاستعانة بكل من " أ.م.أ" و"ض.ا.م" و" م.ج.ال" وبحوزتهما سيارة وعقب وصول المجني عليه تقابل مع المتهم الأول، الذي أوهمه أنه من طرف نجل عمه، وقام باستدراجه للسيارة، إلا أنه فوجئ بوجود المتهمين وقاموا باحتجازه داخل السيارة واصطحابه إلى أحد المنازل بمنطقة رشيد، وعقب ذلك اصطحبه إلى أرض زراعية بمنطقة رشيد خاصة بالمتهم السادس "ر.ع.ا"، وبعد فترة من الزمن تركوه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.