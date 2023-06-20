الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 5 سنوات لسماسرة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ع.ج.ع" و"ل.ف.م" و"م.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالهجرة غير الشرعية لتكوين جماعة إجرامية منظمة بزعامة المتهم الأول تخصصت في تهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد وذلك بطرق غير شرعية مستغلين حاجاتهم للمال والسفر للخارج، وإيهامهم بإمكانية تسفيرهم لدول الاتحاد الأوروبي، بغرض السياحة باستقطاب راغبي السفر وتزوير تأشيرات خروج وذلك بمقابل مبالغ مالية من المجني عليهم بتحصل أفراد التشكيل على قسط منها والباقي عقب إتمام التهريب والسفر للخارج.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبد المطلب والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محب.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10146 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم مكافحة الهجرة غير شرعية، قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد.
توصلت تحريات ضباط قسم مكافحة الهجرة غيرالشرعية، إلى أن التحريات توصلت إلى قيام المتهمين "ع.ج.ع" و"ل.ف.م" و "م.م.م"، بتكوين جماعة إجرامية منظمة بزعامة المتهم الأول تخصصت في تهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد وذلك بطرق غير شرعية مستغلين حاجاتهم للمال والسفر للخارج.
وكشفت التحريات، أن المجني عليهم كانوا في طريقهم إلى مطار برج العرب الدولي للسفر بطريقة غير شرعية باستخدام تأشيرات مزورة وحال استيقاف المجني عليهم، وبمطالعة جوازات السفر الخاصة بهم تبين أنهم مزورين وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في القضية، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

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