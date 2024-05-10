الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حريق كثيف.. حادثان مفجعان فى الإسكندرية دون خسائر بالأرواح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حادث مفجع انتهى به اليوم في الإسكندرية باندلاع حريق هائل بمنطقة العوايد وتحديدا شركة الأدوية، كاد يتسبب في كارثة مفجعة.

إخماد حريق شركة الأدوية

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق وتبريد ألسنة اللهب، بعدما غطت سماء منطقة العوايد بدخان كثيف، الناتج من احتراق مواد قابلة للاشتعال، وإخلاء المنطقة المحيطة حفاظا على سلامة المواطنين.

ودفعت بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، في الطابق الثالث الخاص بتعبئة وتغليف الأدوية، قبل التوسع وتسبب أضرار وخيمة.

إصابة صاحب ورشة الحرفيين نتيجة الحريق

بينما شهدت الحرفيين حادث حريق في ورشة دوكو سيارات، على بابي سندرة وسقف جمالون.

وتبين من الفحص أن سبب الحريق تسرب غاز مع وصول لهب مكشوف، ما أدى إلى إتلاف محتويات الورشة والسيارة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الثاني وتم الإطفاء والتبريد بمعرفه القوات، ولكن نتج عن الحادث إصابة مالك الورشة المذكور وإصابات بحروق بسيطة باليد. 

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نشوب حريق داخل شركة أدوية فى الإسكندرية

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IMG-20240509-WA0102
حريق إصابات الحماية المدنية حريق الاسكندرية العوايد

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