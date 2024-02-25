حبس 5 عاطلين لحيازتهم 26 كيلو حشيش بقصد الإتجار بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 26 كيلو جرام بقصد الإتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين، حال مزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

ضبط المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على 26 كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.