الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لسائق هتك عرض طفلة في الإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى، رئيس بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة.

صدر الحكم بعضوية كل من  المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبدالجواد، ومروان حوام وكيل النيابة العامة،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

بلاغ بخطف طفلة

ترجع أحداث القضية المقيدة رقم 25033 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان،يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بخطف ابنتها والتعدي عليها، بدائرة القسم.

توصلت التحريات أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم "ط.م.ف"، سائق، وبين المجني عليها "م.ز.ع" 15 سنة، استدراجها إلى إحدى الوحدات السكنية بدون إكراه أو تهديد، وتعدى عليها وهتك عرضها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

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