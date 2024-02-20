الثلاثاء 20 فبراير 2024
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التصريح بدفن جثة شخص سقط في بئر مصعد عقار الإسكندرية

جثة شخص
جثة شخص

قرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع عامل وإصابة سائق، إثر سقوطهما من الطابق الثاني، في بئر مصعد عقار، وسؤال المصاب وشهود العيان حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخصين، بعقار بشارع قاصد فاروق، في منطقة العجمي البيطاش، دائرة قسم شرطة الدخيلة، مما ادي الي اصابه شخص ووفاة آخر.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين  وجود جثة الحسين محمد حنفى، 18 سنة، عامل، ومقيم شهر العسل البيطاش، وعمرو على حسن، 25 سنة، سائق، ومقيم بالعقار محل الواقعة، مصاب بكسور في انحاء متفرقة من جسده.

وبسؤال محمد أحمد محمد، نجار مسلح، قرر أن المتوفى، كان بصحبة السائق المصاب، بالشقة سكنه، بالطابق الثاني بالعقار محل الواقعة، وعند مغادرتهما الشقة لتناول وجبة الغداء، وحال استدعاءهما المصعد، لاستقلاله، تحركت الكابينة بمجرد فتح الباب، ما أدى لسقوطهما ببئر الاسانسير مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.

ونقلت جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن مصعد عقار الإسكندرية نيابة الدخيلة العجمي البيطاش سيارة إسعاف

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