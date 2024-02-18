ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدلات لحركة السفن في تاريخه خلال 2023

نجحت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، خلال عام 2023 في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن حيث بلغت معدلات تاريخية بواقع 4701 سفينة بالمقارنة بعدد 3941 سفينة لعام 2022 بنسبة زيادة 19.3% بإجمالي 760 سفينة إضافية، فقد تصدّرت سفن السياحة طليعة السفن التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 بنسبة زيادة 91% عن عام 2022، حيث تم استقبال 44 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 23 سفينة في العام السابق.

تردد سفن الحاويات

كما شهدت معدلات تردد سفن الحاويات بدورها ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 بنسبة زيادة 31.8% عن عام 2022 حيث تم إستقبال 1676 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1272 سفينة في العام السابق، وأيضا إرتفعت معدلات تردد سفن البضائع العامة بشكل كبير خلال عام 2023 بنسبة زيادة 30.2% عن عام 2022 حيث تم إستقبال 1520 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1167 سفينة في العام السابق.

تزايد أنواع سفن الصب

وجاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الرابعة بين أنواع السفن التي شهدت تزايدًا ملحوظا خلال عام 2023 بالمقارنة بعام 2022 بنسبة زيادة بلغت 6.8% تليها سفن الصب السائل والتي بلغت نسبة زيادتها 0.7% تقريبا عن العام السابق، كما تم تحقيق زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022 والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%.

زيادة أعداد الحاويات

بالإضافة الي تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الحاويات، حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال عام 2023 حوالي 1.7 مليون حاوية مكافئة مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة في عام 2022 والبالغ عددها 1.5مليون طن بنسبة 12% من بينها حركة الحاويات الترانزيت والتي شهدت أيضًا تزايدًا غير مسبوقًا خلال عام 2023، هذا وتم تحقيق زيادة في كميات تداول بضائع الصب السائل حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 4.9 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول الصب السائل في عام 2022 والبالغ 4.7 مليون طن بنسبة زيادة 5%.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تنفيذ هيئة ميناء الأسكندرية لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وما شهدته الميناء من تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية بطاقة تداول1.5 مليون حاوية مكافئة، و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة بضائع دحرجة سنويًا.

وكذا مشروع محطة تداول الأخشاب والغلال على رصيف 85/3، حيث يبلغ طول الرصيف 514م، وبمساحة أرضية 35 ألف م2، وبأعماق تصل إلى 15.5م، بطاقة تداول سنوية 5 ملايين طن إضافية، حيث جرى افتتاح هذين المشروعين أثناء زيارة رئيس الجمهورية إلى هيئة ميناء الإسكندرية في يونيو 2023.

كما حرصت هيئة ميناء الإسكندرية - بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة ـ على تحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية، وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد واتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء مع المحافظة المستمرة على البيئة والإلتزام الكامل بمحددات السلامة والصحة المهنية.