حبس عاطل ضبط بـ15 كيلو حشيش فى كرموز بالإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بنشاط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.



في سياق متصل، كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار 605 طرب لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.