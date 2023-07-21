حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة مختلفة الأنواع بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم بدوائر أقسام الشرطة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث وأُلقي القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عُثِر بحوزتهم على كمية من مخدري "الحشيش، والهيروين" وعدد من الأقراص المخدرة ومبالغ مالية و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقرّوا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم للتربح منها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.