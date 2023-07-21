ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة مختلفة الأنواع بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم بدوائر أقسام الشرطة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث وأُلقي القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عُثِر بحوزتهم على كمية من مخدري "الحشيش، والهيروين" وعدد من الأقراص المخدرة ومبالغ مالية و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقرّوا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم للتربح منها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيق الاتجار في المواد المخدرة الإجراءات القانونية اللازمة التحفظ على المضبوطات المعمل الكيماوي النيابة العامة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

حبس إفريقى تحرش بفتاة فى المعادى

مصر تدين تكرار تمزيق وحرق القرآن بالسويد: تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير

إيرادات «بيت الروبى» لكريم عبدالعزيز تتجاوز 103 ملايين جنيه

"القاهرة الإخبارية": بوتين يصدم العالم بنتائج الهجوم الأوكرانى المضاد

حذر من الهجوم على بيلاروسيا.. بوتين يبعث برسائل شديدة اللهجة إلى بولندا

"جولد بيليون": الذهب ينخفض لليوم الثالث على التوالى بسبب جنى الأرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال