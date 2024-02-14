حبس عاطل بتهمة حيازة 60 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجارفي 605 طرب لمخدر الحشيش وزنت 60.500 كيلو جرام، بقصد ترويجها علي عملائه، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 605 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60،500 كيلو جرام وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.