بسبب أكياس القمامة.. التحقيق في مقتل صاحب محل خلال مشاجرة غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع صاحب محل طعنًا بسلاح أبيض “سكين”، على يد عامل، بمنطقة العجمى بسبب خلاف حول إلقاء أكياس القمامة أمام محل المجنى عليه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل وحيازة سلاح ابيض، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة الهانوفيل بدائرة القسم، ووجود متوفي متأثرا بجرح طعنى.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ بصحبه سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه "حسن.م.ح"، 25 سنة، صاحب محل، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى فى الرقبة من الناحية اليسرى، علي اثرها توفى، والمتهم "أسامة.ا.ح"، 52 سنة، عامل، مقيم بمنطقة الهانوفيل، وذلك بسبب وجود خلافات الجيرة وقيام الثانى بإلقاء كيس قمامة أمام محل المجنى عليه، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما ثم تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين على إثرها قام المتهم من خلالها بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، ولاذ بالفرار.

وقام الأهالى بنقل المجنى عليه الي إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من محل الواقعة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفى فور وصوله متأثرا بإصابته.

تشكيل فريق بحث والقبض على المتهم

تم تشكيل فريق بحث وعمل كمين والقي القبض علي المتهم بمعرفه ضباط مباحث القسم، وبحوزته السكين المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة التحقيقات.