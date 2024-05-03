كاتب لـ"الدستور": الوضع الصحى فى السودان ينذر بكارثة بيئة وصحية وانسانية شديدة

حذر طاهر المعتصم الكاتب الصحفي السوداني، من الوضع الصحي الكارثي في السودان، لافتا إلى أنه من مؤكد أن الوضع الصحي بحسب آخر تقارير صادرة من غابة الأطباء تتحدث عن نسبة فاقت 80% من المستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم توقفت وفي عدد من مدن البلاد.

وأضاف “المعتصم”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مرضى السرطان مثلا يعانون جدا في توفر مراكز لاستقبالهم، لذلك اضطروا إلى النزوح إلى مدن مثل كسلا وغيرها، ليتوفر لهم الجرعات، وأيضًا مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى غسل الكلى يعانون بصورة كبيرة جدا في بحثهم عن مراكز لغسيل الكلى.

الأوبئة جراء التردي البيئي

بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار بعض الأمراض وما يمكن أن نسميه أوبئة، وذلك بسبب التردي البيئي بسبب الصراع المسلح، وبالتالي الوضع الصحي بحسب كل التقارير التي تابعناها كارثي بمعنى الكلمة، ويزداد سوء يوم بعد يوم.

وتابع: “الوضع الصحي يتسبب في إضرار كبيرة بالكتلة السكانية التي ما زالت موجودة في مناطق الصراع، وأيضا في المناطق الآمنة نسبيا، وذلك بسبب النزوح من مناطق الصراع إلى المناطق الآمنة الذي على أشده، بالإضافة إلى أن المياه نفسها غير متوفرة في بعض المناطق”.

وأوضح أنه في الخرطوم حتى هذه اللحظة هناك نسبة لتعطل محطات المياه، وهذا يتسبب مؤقت في انتشار أمراض مختلفة تودي بحياة الإنسان بمدينة الفاشر، آخر المناطق الآمنة في السودان، مشيرًا إلى أنها المنطقة التي لجأ إليها العديد من سكان المناطق الأخرى التي تعرضت للاجتياح من قبل قوات الدعم السريع، حيث لجأ العديد من سكانها نزوحا إلى مدينة الفاشر، وكان هناك اتفاق ما بين القيادات الأهلية والجيش السوداني وحركات المسلحة “الميليشيات”، أن يكون هناك سلام في هذه المنطقة وشمال دارفور.

واختتم المعتصم تصريحاته، مؤكدأ أن الاتفاق حول مع مليشيا الدعم السريع على عدم دخول مدينة الفاشر، وجعلها بيئة آمنة لم يصمد كثيرًا على الرغم من سريانه منذ شهور، حيث أنه خلال الثلاث أيام الماضية كان هناك هجوم وحصار كبير على مدينة الفاشر، مما اضطر سكان الأحياء الشمالية فيها إلى النزوح، لافتًا إلى أن الوضع ينذر بكارثة صحية وبيئية وإنسانية كبرى.