الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كانت بتنشر الغسيل".. قصة فتاة الجيزة سقطت من الخامس

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الخامس أثناء  نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وطالبت النيابة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال أسرتها لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطالبة تبلغ من العمر 17 سنة اختل توازنها أثناء نشرها الغسيل وسقطت من الطابق الخامس، “كانت بتنشر الغسيل”. 

ولقيت طالبة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه إشارة من رئيس مباحث أبو النمرس بوفاة طالبة 17 سنة بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال أثناء نشرها الغسيل، وتولت النيابة التحقيق.

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