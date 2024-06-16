الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

حالة الطقس
حالة الطقس

البحث عن حالة الطقس اليوم أول أيام عيد الأضحى 2024 يهم المواطنين الذين يستعدون للخروج والتنزه مع الأسرة في أول أيام الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2024.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 في أول أيام عيد الأضحى وكذلك درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية  فإنه بداية من أول أيام عيد الأضحى 2024 تنخفض الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من (3-4) درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية نهارًا، ويسود ليلًا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية.

مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين (1.5: 1.75) متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيكون 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة

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درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى 2024 

القاهرة   39 26

العاصمة الإدارية  39 26

6 أكتوبر  40 26

بنها   39 25

دمنهور 38 25

المنصورة  38 25

الزقازيق  38 25

شبين الكوم 39 26

طنطا   38 25

دمياط  33 24

بورسعيد   33 24

الإسماعيلية 39 27

السويس 39 27

العريش 34 24

رفح 35 22

رأس سدر   38 29

نخل 39 18

كاترين 38 17

الطور  37 26

طابا   40 27

شرم الشيخ 44 32

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة  30 23

مطروح  30 23

السلوم 31 24

سيوة   39 26

رأس غارب  42 29

الغردقة   43 31

سفاجا  44 31

مرسى علم  44 30

شلاتين  43 28

حلايب   37 29

أبو رماد  42 27

رأس حدربة 38 28

الفيوم 42 28

بني سويف  43 29

المنيا 45 29

أسيوط  46 31

سوهاج  47 31

قنا 74 31

الأقصر  47 32

أسوان  48 32

الوادي الجديد 48 30

أبو سمبل  48 31

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