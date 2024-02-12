حبس تشكيل عصابي لسرقة "توك توك" أثناء تواجده أمام أحد الجراجات بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة مركبة توك توك من أمام أحد الجراجات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المركبة المسروقه والمبلغ المالي.

بلاغ بسرقة توك توك

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم ثان الرمل، من عاطل، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة مركبة الـ "توك توك" الخاصة به من أمام أحد الجراجات.

تحديد وضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهما عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم ثالث المنتزة بالإسكندرية.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما ببيع مركبة الـ"توك توك" المستولى عليها لعميلهما سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، تم ضبطه والمركبة المُبلغ بسرقتها، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.