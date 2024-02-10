السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتحلت اسم شقيقتها.. السجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لربة منزل بالإسكندرية

السجن لسيدة
السجن لسيدة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، بعد اتهامها بالتزوير في محررات رسمية وانتحال اسم شقيقتها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

بلاغ بقيام المتهمة بتزوير محررات رسمية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين، بقيام المتهمة بالتزوير في محررات رسمية، منتحلة صفة شقيقتها.


زورت وانتحلت اسم شقيقتها

كشفت التحقيقات، عن أنه حال إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمة "ه.ال.ع"، 33 سنة، ربة منزل، في القضية رقم 3664 لسنة 2023 جنايات العطارين نفاذًا لحكم البراءة في تلك القضية، تبين أن اسمها الحقيقي "ه.ال.ع"، وليس "ب.ال.ع" شقيقتها، وأنها قامت بالتوقيع في محضري النيابة والشرطة باسم شقيقتها الصغرى، لكونها مطلوبة للتنفيذ في إحدى القضايا باسمها الحقيقي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمة في جلستها المنعقدة.

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