الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل أمين شرطة لحضور الطبيب الشرعي

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة أحداث سيدي براني، بعد اتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه "م.ص.ع" امين شرطة، وذلك لحضور الطبيب الشرعي، والمرافعة، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم مايو المقبل، صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

بلاغ بتجمهر المتهمين

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا بقيام المتهمين وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة علي قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني ودهس امين شرطة بدائرة القسم.

 

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن مطروح، إلي  أن المتهمين المضبوطين اشتركوا وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالاطارات بالطريق العام ومساعد بعض الأهالي في سرقة سيارتين محجوزتان علي ذمة قضايا وتحدثوا إصابات بقوات الشرطة، كما قام المتهم الأول بصدم ودهس المجني علية عمدا " م.ص.ع" امين شرطة من قوة شرطة سيدي براني، محدثا إصابته التي أودت بحياته وذلك حال قيام المجني عليه استيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن، حال شروع المتهم الهروب، وقيام المتهمين بالاخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، والقاء الرعب بيهم وإلحاق الضرر بالاملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.


وثبت من الدليل الفني، وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه" م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والانف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفيين العلويين والساق اليسري، واحتكاكات رضية تنشاء عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر، وكذلك وجود العديد من الحجارة الملقاه علي الارض وتلفيات بالممتلكات العامة، وتبين فقد عدد 2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني  وقيام المتهمين  بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

تأجيل محاكمة المتهمين سيدى براني لحضور الطبيب الشرعي محكمة جنايات الإسكندرية

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