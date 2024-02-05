الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تفريغ حمولتها..

سفينة الحاويات T.ROOSEVELT العملاقة تغادر ميناء الإسكندرية إلى مالطا

السفينه العملاقة
السفينه العملاقة

غادرت سفينة الحاويات العملاقة T.ROOSEVELT توكيل CMA CGM، صباح اليوم الإثنين، من ميناء الإسكندرية، متجهة إلى ميناء مالطا، بعد أن قامت بتفريغ الحمولة على رصيف محطة "تحيا مصر"، حيث تم تراكيها لأول مرة بأرصفة ميناء الأسكندرية واستقبالها على رصيف محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي تم افتتاحها في يونيو 2023.

يذكر أن ميناء الإسكندرية، كان قد استقبل منذ أقل من شهر السفينة NEVADA والتي كانت تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الإسكندرية حتى ذلك الوقت إلا أنه وفي إطار إستكمال سلسلة الإنجازات فقد نجحت ميناء الإسكندرية استقبل السفينة T.ROOSEVELT برقم التسجيل IMO 9780873  والتي تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الإسكندرية حتى تاريخه، ويصل طول السفينة T.ROOSEVELT والتي ترفع العلم المالطي إلى 365.9 م بعرض 48.2 م وبغاطس يصل إلى حوالي 16م بحمولة كلية 142 ألف طن بطاقة 14،440 حاوية مكافئة وجارٍ حاليًا العمل على تفريغ  حمولتها.

عمل إجراءات استباقية

وقامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة T.ROOSEVELT الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة وعبورها من خلال المجر الملاحي لقناة السويس في الأول من فبراير حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الأسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

وأن هيئة ميناء الأسكندرية تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل قد سبق وأن قامت بعدة مشروعات ضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية بطاقة تداول م1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 الف وحدة  بضائع دحرجة سنويًا   بالإضافة إلى تكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران باعماق تصل إلى 20م تقريبا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن، فضلًا عما يتم إنشاءه حاليًا من أرصفة ومحطات تخصصية بميناء الدخيلة على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية فضلا علي تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

وفي هذا السياق، وجّه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة T.ROOSEVELT وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورًا بالممر الملاحي ووصولًا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الإنتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الأسكندرية إلى ميناء مالطا.

تفريغ حمولتها سفينة الحاويات العملاقة ميناء الإسكندرية مالطا

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