السجن المؤبد وغرامة نصف مليون لعاطل للاتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 500 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 13014 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات، بدائرة القسم.

ضبط المتهم

كشفت التحقيقات، بناء علي إذن النيابة العامة لضبط المتهم "م.ال.س"، عاطل، وعقب انتقال قوة أمنية الي مكان تواجد المتهم أبصرته محرزًا حقيبة بيده فتم ضبطه، وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي علي عدد 229 طربة حشيش مختلفة الأوزان، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، رئيس المحكمة، بإجماع الآراء، بمعاقبة كل من "م.م.غ" محبوس و" ب.ا.م" غيابيًا، بالإعدام شنقًا، بعد اتهامهم بجلب مواد مخدرة داخل حاوية بميناء الإسكندرية، وتغريمها مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، فضلًا عن مبلغ مليار وثلاثماثة وتسعين مليونًا وتسعمائة ألف جنيه التعويض الجمركي المقرر قانونًا وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط كمية كبيرة من مخدر الامفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات، عن أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، توصلت الي ورود حاوية قادمة من دولة عربية الي ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير علي توكيل ملاحي مشمولها بالأوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، "كريم شانتيه - مربي -شربات التوت"، ومشمول هذة الرسالة يحوي علي مواد مخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة، وتبين قيام المتهمان " م.م.غ" و" ب.ا.م" بجلب تلك المواد، والمتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي، حيث ثبث من التحقيقات، أن المواد المضبوطه كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت ستمائة وخمسًا وتسعين كيلو وأربعمائة وخمسين جرامًا، وأن العينات المستقطعة تحوى مادة الأمفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات، وبالعرض علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.