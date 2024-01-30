تجديد حبس موظفة ساعدت زوجها للتعدي جنسيًا على شقيقتها بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس موظفة وزوجها 45 يومًا، بعد اتهامهما بالتعدي جنسيًا على شقيقتها وتصويرها بعد تخديرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وكانت النيابة العامة تحفظت على 4 مقاطع فيديو، وتم إرسالها إلى لجنة فنية متخصصة لتفريغها، وإرفاق التقرير الخاص بها بالقضية موضوع التحقيقات، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من موظفة، 39 سنة، مقيمة في القاهرة، تتهم فيه شقيقتها وزوجها بتخديرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش، واعتداء الأخير عليها جنسيًا وتصويرها.

وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة صحة الواقعة، أن المدعوة "ت" 46 سنة، موظفة، وزوجها "ع" 57 سنة، عامل، استدرجا المجني عليها، بحجة قضاء الإجازة فى الإسكندرية، ثم قاما بتخديرها داخل الشقة المشار إليها.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه عقب تخديرهما المذكورة قام المتهم الثاني بممارسة الجنس معها، بينما صورتها المتهمة الأولى - شقيقتها - بهاتفها المحمول أثناء اعتدائه عليها جنسيًا.

وقدمت المجني عليها 4 مقاطع فيديو للمتهمين أثناء ارتكاب الواقعة، فتم القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت حبسهما 4 أيام.