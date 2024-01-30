الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرار من النيابة ضد عصابة "تزوير الأختام" بالإسكندرية

عصابة
عصابة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل وصاحب مطبعة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

بلاغ لضباط المباحث  

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية" ومالك ورشة طباعة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
 


ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر  بحوزتهما علي عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لتزوير أختام واكلاشيهات حكومية وبيعها بالإسكندرية النيابة العامة

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