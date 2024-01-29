حبس سيدة 45 يوما قتلت شخص وسرقته بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، تجديد حبس المتهمة ربه منزل 45 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل شخص وسرقته، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي،والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 10647 لسنة 2022 المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بالعثورعلي جثة المجني عليه داخل الشقة محل سكنه.

كشفت التحقيقات أنه عقب تردد المتهمة " س.ال.ع" ربة منزل، الى منزل المجني عليه " أ.ع.م"، وقامت باعداد مسبقا أقراص منومة ودستها للمجني عليه في مشروب حتي فقد وعيه، وقامت بالتعدي عليه بزجاجة علي رأسه، حتي أودت بحياته، وقد ارتكبت جناية أخري بسرقة منقولات المجني عليه وتركته علي السرير غارقا في دمائه وفرت هاربه، وتحرر محضر بالواقعة وتوصلت تحريات المباحث الي قيام المتهمة بارتكاب الواقعة وتم القاء القبض عليها،وبعرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

