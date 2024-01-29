الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس سيدة 45 يوما قتلت شخص وسرقته بالإسكندرية

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، تجديد حبس المتهمة ربه منزل 45 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل شخص وسرقته، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي،والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 10647 لسنة 2022 المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بالعثورعلي جثة المجني عليه داخل الشقة محل سكنه.

كشفت التحقيقات أنه عقب تردد المتهمة " س.ال.ع" ربة منزل، الى منزل المجني عليه " أ.ع.م"،  وقامت باعداد مسبقا أقراص منومة ودستها للمجني عليه في مشروب حتي فقد وعيه، وقامت بالتعدي عليه بزجاجة علي رأسه، حتي أودت بحياته، وقد ارتكبت جناية أخري بسرقة منقولات المجني عليه وتركته علي السرير غارقا في دمائه وفرت هاربه، وتحرر محضر بالواقعة وتوصلت تحريات المباحث الي قيام المتهمة بارتكاب الواقعة وتم القاء القبض عليها،وبعرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

حبس ربة منزل دست منوم المشروب جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

حبس الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية

التحقيق مع 5 عاطلين لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه فى الإسكندرية

تجديد حبس عاملين قتلا حارس عقار بسبب خلافات مالية بالإسكندرية

حبس عاطل وصاحب مطبعة بتهمة تزوير أختام حكومية فى الإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حريق مقهى الإبراهيمية فى الإسكندرية لـ2

قتل زوجته طعنًا بـ"سكين" في الإسكندرية.. والنيابة تُصدر قرارًا جديدًا ضده

تجديد حبس عاطل طعن طالب ثانوي بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية

"جيل الإسكندرية" يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة الـ 72

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل .. المصري يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل