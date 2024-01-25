"جيل الإسكندرية" يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة الـ 72

أرسل الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، كما قدم التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي وذلك يوم الجمعة 25 يناير عام 1952.

وأشاد "عوض" بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

رجال الشرطة يطهرون سيناء مع رجال الجيش

بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكدًا أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال القوات المسلحة وأكد أن التاريخ سيسجل باحرف من نور كل التقدير والعرفان لقيادات الشرطة البواسل وحرصهم الدائم على توفير الامن والأمان للشعب المصري سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية والشعب المصرى بدوام التوفيق والسداد، وأن تظل مصر واحة للخير والأمن والأمان والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

رجال الشرطة هم الفخر والاعتزاز

وأشار إلى أن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائمًا وأبدا مبعث فخر واعتزاز واطمئنان للشعب المصريّ العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.