السيطرة على حريق محل أدوات كهربائية غرب الإسكندرية

شهد شارع الجيش بمنطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية، نشوب حريق هائل بمحل أجهزة كهربائية، بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والمحال المجاورة، دون حدوث أي خسائر بشرية في الأرواح أو وقوع أي إصابات.

بلاغ بحريق محل أدوات كهربائية

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في محل أدوات كهربائية بدائرة القسم، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ7 سيارات إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمساحة 100 متر بالطابق الأرضي، وجزء مساحته 70 مترا بالطابق الأول العلوي، بمحل أدوات كهربائية منزلية، على مساحة 400 متر بالطابق الأرضي، و400 متر تقريبا بالطابق الأول العلوي، أسفل عقار مكون من طابق أرضي وعدد 11 طابقا علويا و3 شقق لكل طابق، وتم عمل فتحات تهوية بالجدار والإطفاء والتبريد بمعرفة القوات.

وتبين حدوث تلفيات كاملة بمحل الأدوات الكهربائية بعد التهام جميع الأجهزة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب وقوع الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي.

وبسؤال مالك المحل "م. س. ال. خ" 54 سنة، مقيم بالدخيلة، تبين عدم وجود اسم تجاري، وأن المخزن غير مستوفٍ لاشتراطات الحريق، وبه سوء تخزين، ولم يحدث أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.