حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة للتزوير والنصب على رواد الأحوال المدنية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس سيدة وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وممارسة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية بدون وجه حق، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية لضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، بقيام 3 أشخاص من بينهم سيدة، لهم معلومات جنائية، مقيمين بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وممارسة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على عدد من أختام شعار الجمهورية وعدد من الاسطمبات خاصة بجهات حكومية وعدد من الأكلاشيهات وأجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير، وإسطوانات CD مُحمل عليها برامج تستخدم فى التزوير وعدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير و4 هواتف محمولة تحوى تعاملات فى أوراق مزورة مع عملائهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.