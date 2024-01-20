السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين" وسلاح ناري في الإسكندرية

مخدر الهيروين
مخدر الهيروين

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية لمخدر الهيروين وطبنجة صوت وعدد من الطلقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاوله نشاط اجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا من دائرة القسم مسرحًا في ذلك.

ضبط المتهم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية لمخدر الهيروين وطبنجة صوت وعدد من الطلقات ومبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة"، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل الهيروين وسلاح ناري بالعامرية نيابة العامرية

مواد متعلقة

برلماني: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز استراتيجية العدالة الناجزة

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بالإسكندرية

حبس عاطل بحوزته 150 طربة حشيش وسط الإسكندرية

حبس تاجرى مخدرات ضبطا بـ50 "طربة حشيش" فى الإسكندرية

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ70 طربة حشيش فى برج العرب

التحقيق فى مصرع وإصابة عاملين إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى بالإسكندرية

التصريح بدفن جثمان طفلة غرقت فى ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافي وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب