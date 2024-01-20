حبس عاطل ضبط بـ"هيروين" وسلاح ناري في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية لمخدر الهيروين وطبنجة صوت وعدد من الطلقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاوله نشاط اجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا من دائرة القسم مسرحًا في ذلك.

ضبط المتهم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية لمخدر الهيروين وطبنجة صوت وعدد من الطلقات ومبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة"، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.