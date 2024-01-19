الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحقيق فى مصرع وإصابة عاملين إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى بالإسكندرية

حريق
حريق

قررت النيابة العامة بالإسكندرية طلب سرعة تحريات المباحث حول مصرع عامل، وإصابة آخر بحروق شديدة، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

بلاغ بنشوب حريق 

تلقى اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمقهى بشارع عمر لطفى فى منطقة الإبراهيمية، دائرة القسم ووجود متوفى ومصاب.

انفجار أسطوانة غاز

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمقهى "المحروسة" نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أدى لحدوث موجة انفجارية واشتعال النيران.

أسفر الحريق عن إصابة 2 من العاملين داخل المقهى بحروق شديدة، وتم نقلهما إلى مستشفى رأس التين لتلقى العلاج.

 نتائج التقارير الطبية

وكشفت التقارير الطبية عن وفاة الأول متأثرًا بالحروق، والثانى تم وضعه بالعناية المركزة لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق متصل، كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاه 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة نشوب حريق فى شقة سكنية، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الجمرك القديم بنطاق حى الجمرك ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص باختناقات، وتوفوا إثر الحريق، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير  المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مصرع واصابة عاملين انفجار أسطوانة غاز مقهى النيابة العامة

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