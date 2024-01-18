المشدد 3 سنوات لفنى تعاطى المخدرات أثناء القيادة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة فني بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.

إخطار من إدارة المرور

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 16357 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث المرور بضبط المتهم أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة القسم.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات، أثناء تنفيذ حملة مرورية بنطاق قسم محرم بك، استوقف الحملة سيارة بقيادة المتهم " ع.ا.ع" فني تبريد وتكييف، وبمناقشته وسؤاله عن التراخيص تلعثم في الحديث، فاشتبته في قيادته السيارة تحت تأثير مادة مخدرة، والتحليل له طواعية بمعرفة فني التحايل المرافق للحملة باستخدام الكاشف الاستدلالي، تبين تعاطية مخدر الحشيش، وبمواجهة أقر بتعاطي مخدر الحشيش، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

في سياق آخر، كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات أثناء القيادة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد هندي.

ترجع احداث القضية رقم 7577 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مباحث المرور، بضبط المتهم تحت تأثير المخدر اثناء القيادة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء قيام ضباط المرور بحملة مرورية، استوقفت السيارة قيادة المتهم " ي.ك.ع" سائق لفحص رخص القيادة والتسيير للسيارة، وبمناقشته تبين تلعثمه في الكلام بما يتحقق معه وقوعه تحت تأثير تعاطي المخدرات حال قيادته السيارة، وبعرضة علي فني تحليل المخدرات المرافق للحملة لأخذ عينه، تبين إيجابية تعاطي المتهم لمادة الحشيش المخدر، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.