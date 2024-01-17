منذ افتتحها السيسي.. محطة تحيا مصر تستقبل 250 ألف حاوية

شهدت محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، منذ أن افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2023، تطورًا كبيرًا في معدلات الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات داخلها، وقد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافأه.

أهم مشروعات ميناء الإسكندرية

وتعتبر محطة تحيا من أهم المشروعات التي تم تنفيذها على أرض ميناء الإسكندرية، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 مترًا، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

المحطة استقبلت 230 سفينة شحن

كما استقبلت محطة تحيا مصر منذ افتتاحها ما يزيد عن 230 سفينة وسفينه الشحن العملاقة nevada cma، بالإضافة إلى أنه يتم حاليًا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق إلى محطة تحيا مصر والذى سوف تقوم بإدارته وتشغيله لنقل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الأسكندرية إلى الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، كما تستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيا فالفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل الى قطار أو أثنين يوميًا.

تجهيز المحطة على أعلى مستوى

كما تم تجهيز المحطة على أعلى مستوى ويقع المبنى على مساحة 1200 متر مسطح ويتكون من 4 طوابق، وبها أقسام التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكلمها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاجانات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي جارى تجهيزها كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS والصيانة) CMMS (والنظام المالى والادارى ERP) وكذلك تم متابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR )، بالإضافة الى وجود الأقسام الأخرى كالقسم المالى، السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

إنشاء ورشة لصيانتها

بالإضافة إلى إنشاء الورشة الرئيسية التي تتخصص في صيانة معدات محطة تحيا مصر ووجود مخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع اى شاحنات او حاويات او بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق اقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذى يؤدى بدورة الى اعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة، ويتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، وبضائع عامة، وسيارات "RORO" ) وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية والتي تم شراؤها لتشغيل المحطة ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وادماجهم لخطة تدريب على اعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة ( Refeers ) - منطقة الفحص الجمركي.

تعمل بأيادي مصرية

بالإضافة إلى أنها تعمل بها أيادي مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.

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