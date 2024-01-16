السجن المشدد 10 سنوات لعامل ضُبط بحوزته "حشيش" فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بمغسلة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدرة خمسون ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 14310 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.



وكشفت التحقيقات أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم "م. ج. م"، عامل بمغسلة، تخلص من علبة سجائر، كانت بحوزته وحاول الفرار فانفرط من داخل تلك العلبة عدد من القطع، فتم التقاطها، وتبين أنها تحتوي على عدد 8 قطع لمخدر الحشيش، وفتم ضبطه وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



كانت قد قررت نيابة محرم بك بالاسكندرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة محرم بك وسط المدينة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية وعمل كمين، ألقى القبض عليهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وتفتيشهم عثر بحوزتهم على 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.