الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفينة الحاويات العملاقة "NEVADA CMA" تغادر ميناء الإسكندرية متجهة إلى سلوفينيا

سفينه الشحن العملاقة
سفينه الشحن العملاقة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن مغادرة سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM NEVADA، والتي تحمل جنسية مالطا، من محطة تحيا مصر متعددة الأغراض إلى كوبر في سلوفينيا.

وتعتبر أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الآن، حيث يبلغ طولها 366 مترًا وعرضها 48 مترًا، وغاطس يصل إلى 15 مترًا وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافأة وستتداول بالمحطة 1530 حاوية، علمًا بأن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل إلى 335 مترًا وحمولتها الكلية 10 آلاف حاوية مكافأة، وهو ما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يسهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 35%.

وفور تلقيها إخطارًا بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA الرسو بالميناء، اتخذت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

تيسير تراكي السفينة

وتم العمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة NEVADA وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة واللذين اتخذوا كل الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورًا بالممر الملاحي ووصولًا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الإنتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الأسكندرية إلى ميناء كوبر في سلوفينيا.

محطة تحيا مصر 

وشهدت محطة "تحيا مصر" تطورًا كبيرًا في معدلات الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات داخل المحطة ،وقد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافأة واستقبلت ما يزيد عن 230 سفينة، كما يتم حاليًا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق إلى محطة "تحيا مصر"، والذي سوف تقوم بإدارته وتشغيله محطة "تحيا مصر" لنفل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر، وتستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيًا في الفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل إلى قطار أو اثنين يوميًا.

سفينة الحاويات العملاقة تغادر ميناء الإسكندرية سلوفينيا السيسي تحيا مصر

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