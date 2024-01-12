الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثالث.. استمرار فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة بالتزامن مع نوة "الفيضة الكبرى"

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن استمرار فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية حتى الآن، لليوم الثاني، بالتزامن مع نوة "الفيضة الكبري" وسقوط امطار غزيرة دون التأثير علي عملية الشحن والتفريغ.

رفع درجات الاستعداد

ومن جانبه، وجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار في أنحاء متفرقة من المحافظة، بالتزامن مع نوه "الفيضة الكبري"  ومن المتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة على كل الأنحاء.
على الإسكندرية في أنحاء متفرقة من المحافظة، ومن المتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة على كل الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.
وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة، بدءًا من صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة، أنه من المتوقع أن تشتد الأمطار بدءًا من فترة الظهيرة وتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50- 70 كم/ ساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5- 3.5) متر.
وأكد نافع، تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما شدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا.

وأضاف أنه تم التنسيق الكامل بين شركة الصف الصحي وغرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية، والتصدي لأي مشكلات طارئة.

وتهب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية في 12 يناير، ويمكن أن يتقدم موعدها أو يتأخر في ظل التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 6 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون شديدة الأمطار، ويفيض فيها البحر وترتفع الأمواج، كما يمكن توقف حركة الملاحة والصيد، لذا سُميت بنوة الفيضة.

استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة ميناء الإسكندرية

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