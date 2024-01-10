السجن المؤبد لمتهم بجلب 6.5 طن حشيش على مركب صيد بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والمركب المضبوطين، وأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك تعويضا جمركيا مبلغ مالي وقدره مليار وسبعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف جنيه، بعد اتهامه بجلب مواد مخدر.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبدالمجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3335 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بضبط مركب صيد عليها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط المركب وتبين أنها تحمل عدد 260 جوالا بداخلها مخدر الحشيش ووزنت تلك الكميات 6500 كيلو جرام بواقع 6.5 طن من مخدر الحشيش بعد قيام المتهمين، بتكوين تشكيل عصابي جلب المواد المخدرة عبر ميناء الإسكندرية البحري قادمة من دولة عربية إلي البلاد للاتجار فيها، ومن بين التشكيل العصابي لجب تلك المواد المخدرة المتهم "م.م" ومتهمين آخرين تمت محاكمتهم، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة.