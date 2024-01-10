الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المؤبد لمتهم بجلب 6.5 طن حشيش على مركب صيد بالإسكندرية

السجن المؤبد
السجن المؤبد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والمركب المضبوطين، وأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك تعويضا جمركيا مبلغ مالي وقدره مليار وسبعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف جنيه، بعد اتهامه بجلب مواد مخدر.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبدالمجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3335 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بضبط مركب صيد عليها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط المركب وتبين أنها تحمل عدد 260 جوالا بداخلها مخدر الحشيش ووزنت  تلك الكميات 6500 كيلو جرام بواقع 6.5 طن من مخدر الحشيش بعد قيام المتهمين، بتكوين تشكيل عصابي جلب المواد المخدرة عبر ميناء الإسكندرية البحري قادمة من دولة عربية إلي البلاد للاتجار فيها، ومن بين التشكيل العصابي لجب تلك المواد المخدرة المتهم "م.م" ومتهمين آخرين تمت محاكمتهم، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة.

السجن المؤبد حشيش مركب صيد بالاسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث سيدى برانى للشهر المقبل

"مشنوق داخل مكتبه".. قرارات النيابة في واقعة "محامي الإسكندرية"

قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال جثة شاب سقط في مياه البحر بالإسكندرية

ست مجدع.. "داليا": واجهت المتاعب في بداية عملي كسائقة على سيارة أجرة بالإسكندرية

استمرار فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بالتزامن مع نوة «الفيضة الكبري»

حبس عاطلين حاولا ترويج 260 طربة حشيش في المنتزه بالإسكندرية

حجز الحكم على فرج عامر في سب عضو مجلس إدارة سموحة لـ29 يناير

اليوم.. نظر محاكمة فرج عامر في واقعة سب عضو مجلس إدارة نادي سموحة

الأكثر قراءة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

بسبب جرعة.. مدمن يحرق منزله ويتسبب في مقتل شقيقه باالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا